Американские элиты поняли, что не довоевали за свою независимость с Британией

Приход Дональда Трампа к власти и его противостояние с англо-саксонским миром является консенсусом американских элит.

Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил украинский политический аналитик Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не Трамп [ссорит США с союзниками], и в любом случае мы бы пришли к этой точке кипения противостояния и без Трампа, мы все равно столкнулись бы в этом конфликте.

Да, это как знаете сто лет назад это ж не просто Рузвельт решил, что давайте немножко поможем Британской империи в ее противостоянии с Гитлером. Подождем. Это Рузвельт сам решил. Очевидно, это был консенсус элит.

И сейчас, после победы Дональда Трампа, потому что победа президента в США, это всегда определенный консенсус элит. И если мы внимательно посмотрим голосование в Конгрессе, если мы внимательно посмотрим на то, как ведут себя на Уолл-стрит, то мы поймем, победа Трампа – это не случайность. Это был консенсус элит», – сказал Бизяев.