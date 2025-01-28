Американская журналистка: «Путин бросил Трампу кость»
Президент РФ Владимир Путин дал понять, что с ним можно договориться, несмотря на резкую риторику нового главы Белого дома Дональда Трампа.
Об этом в своём видеоблоге заявила американская журналистка и блогер Рэйчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда он говорит, что Путину просто надо заключить сделку, он угрожает Путину и говорит, что для России всё станет только хуже, он говорит, что Россия уничтожает себя этой войной – хотя я критиковала эти комментарии, что это не самый разумный подход, мне кажется интересным, как на это отреагировал Путин. Хоть он не ответил прямо, он дал Трампу свободу в отношении некоторых своих заявлений.
Он сказал российскому журналисту, что я не могу не согласиться с ним в том, что если бы его победа в 2020 году не была украдена, возможно, кризиса на Украине, который начался 2022 году, не было бы. Я видела, как это освещалось в СМИ – будто Путин сказал, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, и Трамп определённо бы предотвратил эту войну», – сказала журналистка.
«Не думаю, что он это имел в виду, но он как бы бросает Трампу кость: «Смотрите, Путин прямо говорит, что если бы я был президентом в 2022 году, то мы бы не дошли до этого, возможно, на Украине не было бы войны в том виде, как сейчас». И если Трамп воспользуется этим, то сможет договориться с Путиным. Но я всё ещё думаю, что прийти к какому-либо соглашению будет очень сложно, потому что Россия будет настаивать на своих интересах в безопасности», – добавила Блевинс.
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