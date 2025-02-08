Американская Westinghouse «облизывается» на новые энергоблоки Хмельницкой АЭС – хочет поставлять им ядерное топливо

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Американская компания Westinghouse официально подтвердила готовность и намерение полностью обеспечить ядерным топливом, изготовленным по американской технологии, новые энергоблоки No3 и No4 Хмельницкой АЭС на Украине, сообщает Reuters.

«Westinghouse всегда стремилась продолжать поставки ядерного топлива для действующих реакторов «Энергоатома», а также для новых энергоблоков, в частности ХАЭС-3 и ХАЭС-4. В связи с этим, основываясь на опыте проектирования, лицензирования и эксплуатации топлива ВВЭР в Украине, Westinghouse подтверждает возможность своевременной разработки совместимой конструкции топлива для первого и последующих топливных циклов ХАЭС-3 и ХАЭС-4 на основе конструкции реактора V-466B», — говорится в письме американской компании, которое публикуют украинские СМИ.

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Учитывая график реализации проекта АЭС, Westinghouse рекомендует уже в ближайшее время приступить к обсуждению украинцами технических деталей и определению объемов работ.

«Мы хотели бы еще раз выразить готовность Westinghouse оказать всестороннюю поддержку Украине и «Энергоатому» в обеспечении энергетической безопасности страны и создании надежного источника поставок высококачественного ядерного топлива», — говорится в документе.

Сообщается также, что побывавший в Киеве на днях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, о визите которого уже писал «ПолитНавигатор», поддержал планы Украины по завершению строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

В Киеве утверждают, что энергоблоки No3 и No4 ХАЭС готовы на 80% и 25% соответственно. Планы достройки станции предусматривают использование топлива, произведенного по американской технологии Westinghouse.

Напомним, что такое внимание к усилению атомной энергетики напрямую вытекает из плачевного состояния сектора обычной тепловой генерации, значительная часть которой выведена из строя российскими ракетными атаками. АЭС являются неприкосновенными для серьезных атак обьектами, и в силу этого американские компании, которые давно зарятся на украинский рынок, спешат застолбить там свое присутствие.