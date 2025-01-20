Американская пресса уже готовит Украину к потере 20% территории – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
20.01.2025 16:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


Публикации в западных СМИ говорят о том, что Россия займет оставшуюся часть Донбасса, которую контролируют ВСУ, и будет контролировать 20% бывшей территории Украины.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Публикации в западных СМИ говорят о том, что Россия займет оставшуюся часть Донбасса, которую...

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«Давайте говорить о том, что есть, ну скажем так, доля серьезных сомнений, что Bloomberg не используют в качестве так называемого сливного бачка. То есть дают информацию, которая необходима, ну скажем так, для формирования повестки дня.

Так вот, Bloomberg сообщает: «Москва будет настаивать на сохранении, по крайней мере, де-факто контроля над почти 20 территориями Украины, в частности Крымом, хотя и открыта к обмену некоторыми территориями».

А теперь расшифровываем. 20% украинских территорий. Если вы откроете любой источник, дипстейт, ну даже российский, россияне на данный момент контролируют 18% территории Украины.

Возникает вопрос, а на какие 20 процентов претендует Российская Федерация, где еще 2%? 2% – это территория Донецкой области, оставшаяся под контролем Вооруженных сил Украины, то есть фактически Bloomberg дает понять, и дает, скажем так, на общее обозрение предложение Российской Федерации по поводу окончания войны», – рассуждал укро-эксперт.

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