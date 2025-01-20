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Публикации в западных СМИ говорят о том, что Россия займет оставшуюся часть Донбасса, которую контролируют ВСУ, и будет контролировать 20% бывшей территории Украины.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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