Американист: Трамп ждёт, когда Зеленский получит, заскулит и прибежит мириться

Из-за прекращения прямой американской помощи украинский фронт ждёт обвал при достижении критической точки. Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп заявил, что после Газы постарается разрешить украинский конфликт. Однако он же допустил другое высказывание: что двум дерущимся людям нужно позволить драться.

И, соответственно, сейчас Трамп немного отошел в сторону, у него хватает других забот – например, рекордный в истории шатдаун. Он хотел бы разрешить украинский конфликт, но считает, что стороны не созрели, и он просто отойдет.

А Украина не может себе этого позволить. Для России уход Трампа – один из благоприятных сценариев. А для Украины это смерти подобно, ведь она продолжает проигрывать», – сказал Наумов.