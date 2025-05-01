Американист: ЦРУ советует Трампу сделать ставку на изматывание России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спецслужбы США навязывают Дональду Трампу мысль о том, что затягивание боевых действий на Украине вопреки предвыборным обещаниям будет выгодно для американской стороны.

Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация «Ни мира, ни войны» ведет, скорее к внутренним социально-экономическим потрясениям. И те оценки, которые сопровождают принятие решений или идут в американской печати, представляют из себя вброс информации спецслужб США. Они подбрасывают одну важную идею – «почему вам не надо спешить с заключением мира на Украине». «Идет борьба на изматывание Украины и России. И Россия тоже изматывается. Давайте посмотрим, как она будет изматываться. Поэтому пока не спешите. У нас есть данные. Что трудности нарастают. Какие-то элементы недовольства в обществе зреют – и на это надо делать ставку», – пересказал Васильев логику американских спецслужб.

По оценке американиста, «это очень серьезный конфликт с Западом – он носит, наверное, характер экзистенциальный».