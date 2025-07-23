Итогом вмешательства Запада в конфликт может стать контроль РФ над 2/3 украинских территорий, налаживание отношений Москвы и Тбилиси, а также постоянное давление на Прибалтику.

Об этом спорили участники эфира на канале «Al Arabiya», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина может выиграть эту войну с помощью международного сообщества. Мы опоздали с оказанием этой помощи. Я бы хотел, чтобы мы предоставили им оружие ещё в 2014 году. Я боролся за это, но никто больше не хотел это делать. Мы должны были помочь им раньше с оружием, и мы всё ещё им можем помочь. Теперь для этого потребуется гораздо больше усилий со стороны Германии, Франции, Британии и других, но это наша ответственность. Да, мы медлили. Но если мы позволим этому продолжаться, что сделает Россия? Две трети Украины, следующей будет Грузия. Медленно, но верно, после этого будет оказано давление на три страны Балтии. НАТО – это оборонительный альянс, и он несёт ответственность за защиту своих границ», – вещал экс-министр обороны Британии Майкл Фэллон.

Другой участник дискуссии, американский эксперт по нацбезопасности Брэндон Вайхерт, как будто ждал этих слов.