Американцы задумали поживиться подсанкционной русской водкой

Елена Острякова.  
24.01.2025 18:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 151
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Огромный запас российской водки «Столичная» на 100 тыс долларов из-за санкций хранится до сих пор в порту Нью-Йорка.

Об этом телеведущий и блогер Эндрю Наполитано сообщил своему собеседнику бывшему начальнику штаба госсекретаря США Лоуренсу Вилкерсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромный запас российской водки «Столичная» на 100 тыс долларов из-за санкций хранится до сих...

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Вилкерсон предложил съездить в порт за водкой на грузовике. По его информации, американские банки до сих пор отмывают российские деньги.

«В нашей стране есть банки, которые до сих пор отмывают и легально используют российские деньги, в основном деньги олигархов», – сказал Вилкерсон.

Он считает, антироссийские санкции, которые США вводит по всему миру, очень разрушительными.

«Они заставляют людей развивать не только черный, но и легальный рынок, что приносит 7-8 тлн долларов в год. Это стимулирует людей зарабатывать больше, а их приятелей – помогать им. Таким образом, мы создаем более серьезные предпосылки для усиления Китая, чем было бы в противном случае», – сказал Вилкерсон.

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