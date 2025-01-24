Американцы задумали поживиться подсанкционной русской водкой
Огромный запас российской водки «Столичная» на 100 тыс долларов из-за санкций хранится до сих пор в порту Нью-Йорка.
Об этом телеведущий и блогер Эндрю Наполитано сообщил своему собеседнику бывшему начальнику штаба госсекретаря США Лоуренсу Вилкерсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вилкерсон предложил съездить в порт за водкой на грузовике. По его информации, американские банки до сих пор отмывают российские деньги.
«В нашей стране есть банки, которые до сих пор отмывают и легально используют российские деньги, в основном деньги олигархов», – сказал Вилкерсон.
Он считает, антироссийские санкции, которые США вводит по всему миру, очень разрушительными.
«Они заставляют людей развивать не только черный, но и легальный рынок, что приносит 7-8 тлн долларов в год. Это стимулирует людей зарабатывать больше, а их приятелей – помогать им. Таким образом, мы создаем более серьезные предпосылки для усиления Китая, чем было бы в противном случае», – сказал Вилкерсон.
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