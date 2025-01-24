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Огромный запас российской водки «Столичная» на 100 тыс долларов из-за санкций хранится до сих пор в порту Нью-Йорка.

Об этом телеведущий и блогер Эндрю Наполитано сообщил своему собеседнику бывшему начальнику штаба госсекретаря США Лоуренсу Вилкерсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вилкерсон предложил съездить в порт за водкой на грузовике. По его информации, американские банки до сих пор отмывают российские деньги.

«В нашей стране есть банки, которые до сих пор отмывают и легально используют российские деньги, в основном деньги олигархов», – сказал Вилкерсон.

Он считает, антироссийские санкции, которые США вводит по всему миру, очень разрушительными.