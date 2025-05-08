Американцы успешно взрастили нацизм и русофобию в Германии
Реабилитация нацизма в Европе началась сразу же после подписания акта о капитуляции Германии.
На это в эфире «Первого севастопольского» указал автор проекта «Голос Германии» Сергей Фильберт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перепись истории началась ещё во время Второй мировой войны. Мы отлично знаем, что сразу после ее завершения, и тому есть документальные подтверждения, тот же самый Черчилль хотел отправить 2 млн пленных фашистов против Советского Союза, чтобы победить.
Потому что вся суть западного капитализма – это борьба за ресурсы. И Россия для них – это как раз тот ресурс, который они хотят. Эта территория должна быть полностью под их контролем, государство должно быть уничтожено и не являться глобальным игроком на мировой арене.
Соответственно, в Германии делается всё для того, чтобы население и сам госаппарат был антироссийским, русофобским и антирусским. И для этого сначала мягко стали переписывать историю, потому что нужно было объяснить западным немцам, что национализм, нацизм и Гитлер – это было очень плохо, и поэтому вам нельзя больше быть немцами», – отметил он.
По оценке обозревателя, у этой борьбы с немецким патриотизмом через образ Гитлера, помимо утраты суверенитета, есть еще одна цель – показать, что Советский Союз, хоть и победил фашистскую Германию, «недалеко от нее ушел».
«И это сложно объяснить немцам, что и Гитлер плохо, и Советский Союз тоже плохо. Мы можем увидеть результат этой работы на Украине: через несколько поколений сделать так, чтобы от осуждения Гитлера через Бандеру перешли к нейтральному отношению, а потом и к любви к нему. Но в Германии это не получилось, потому что она была разделена. И восточные немцы совсем другого мнения. Здесь одновременно вбивали в голову, что вы убили евреев – это очень плохо, но то, что вы убивали русских – это как бы не так сильно плохо», – пояснил Фильберт.
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