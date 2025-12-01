Американцы раскусили Зеленского: На переговоры в США он отправил «людей Ермака»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хотя Зеленский отправил в США на переговоры делегацию во главе с формально новым руководителем – экс-министром обороны Украины Рустемом Умеровым, американцы дают понять, что уволенный накануне глава Зе-офиса Андрей Ермак продолжает тайно «дергать за ниточки».

«Господин Ермак всё ещё там, и, по сути, вся делегация, прибывшая во Флориду, состоит из людей господина Ермака, его верных людей, очень близких ему лично, — людей, которые [верно] служили ему на протяжении многих лет… Ермак не исчез и, возможно, общается по телефону или в интернете, определяя повестку за кулисами», – сообщил телеканал Fox News со ссылкой на анонимного чиновника.

Собеседник американского телеканала напомнил: «Многие, в том числе западные игроки, включая администрацию США и администрацию Байдена, не доверяли Ермаку».

«В Украине, как и во многих постсоветских странах, до сих пор действует так называемое «телефонное право», когда влиятельный человек может повлиять на исход любого официального решения, несмотря на отсутствие формальных полномочий и в нарушение закона… Ермак занимается этим последние шесть с половиной лет», – напоминается в сюжете.

Тем не менее, Fox News оценивает Умерова как более мягкого переговорщика, нежели Ермак – якобы, это свидетельствует об «отходе от подхода, который годами определял дипломатическую стратегию Украины».