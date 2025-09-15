«Американцы готовы прислать десант защищать Кремль, лишь бы не дать РФ развалиться» – полковник СБУ

«Развал России» может обернуться метеоритным дождём и Армагеддоном для Европы и Украины.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В России ВПК работает в две-три смены и выпускает больше, чем всё НАТО вместе взятое. Теперь, Россия разваливается. Я рассказывал про задачи трёх тел, т.е. мы находимся между двумя массивными телами ЕС и РФ. И нас туда-сюда болтает. Самое ужасное, если огромное массивное тело, которое влияет своей гравитацией на небольшое тело, на Украину, если оно развалится, куда упадут осколки?

Один осколок – Сибирь, уйдёт на какую-то свою территорию, а всё, что касается Европы, Кавказа и т.п. – упадут на нас или на Европу. Это метеоритный дождь, астероиды километрами, это будет такой Армагеддон, что мало не покажется, нас просто завалит!», – ударился в конспирологию Стариков.