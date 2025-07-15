Население США не хочет больше тратить деньги налогоплательщиков на финансирование украинского режима.

Об этом на канале «The Duran» заявил американский юрист и политолог Эдвард Барнс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы вообще не заинтересованы в этой войне на Украине. Они не собираются платить ни копейки больше за бензин, чтобы помочь Зеленскому – диктатору, который не был избран должным образом, править с помощью военного положения, и которого ненавидит его собственная страна. По результатам единственных опросов, которые я видел в Украине, он бы проиграл с разницей в 40-50%.

Он регулярно является самым вопиющим нарушителем прав человека в мире. Он лишает людей права на оппозиционные партии, оппозиционную прессу. Запрещены не только российские религиозные группы, но теперь запрещены и украинские православные лидеры. Я имею ввиду, что это было бы равносильно запрету папы римского», – заявил Барнс.