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Принадлежащее владельцу «Амазона» Безосу издание The Washington Post утверждает, что американские переговорщики уступают российским на переговорах по Украине.

«Администрация Трампа дважды заявляла о значительном прогрессе в мирных переговорах по Украине, заключая частичные соглашения о прекращении огня по энергетической инфраструктуре и в Черном море, только чтобы увидеть, как стороны представляют совершенно разные интерпретации того, что было согласовано, пока боевые действия продолжаются», – говорится в публикации.

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Издание отмечает, что результаты переговоров, о которых с момента прихода Трампа к власти много трубили в его администрации, «подорвали доверие к беспристрастности американских переговорщиков со стороны как участников, так и сторонних наблюдателей».

«Проявление гнева Трампа в минувшие выходные — когда он раскритиковал Владимира Путина за то, что тот добивается замены Владимира Зеленского еще до начала мирных переговоров — стало первым молчаливым признанием того, что переговоры пока идут не так, как планировалось, причем Кремль не предлагает значимых компромиссов, несмотря на ряд важных жестов со стороны США», – утверждает издание.

«Не знаю, показывает ли это неопытность в решении подобных вопросов… Думаю, это показывает, что администрация Трампа очень хочет продемонстрировать прогресс, то, на что она может указать как на успех, и скрыть предстоящие проблемы», — цитирует газета мнение Томаса Грэма, старшего директора по России в Совете национальной безопасности при администрации Джорджа Буша-младшего, а ныне научного сотрудника американского Совета по международным отношениям.

Еще один опрошенный эксперт – старший вице-президент Центра по изучению президентства и Конгресса Джошуа Хумински, преуменьшил эти сомнения и сказал, что подход администрации Трампа к переговорам был целиком и полностью посвящен первоначальным мерам по укреплению доверия.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф в интервью в прошлом месяце назвал переговоры между Путиным и Трампом «эпическими» и «трансформационными», а также «чрезвычайно полезными для всего мира».

Однако, продолжает издание, многие украинцы уже теряют доверие к мирным переговорам: согласно опросу Киевского международного института социологии 75% опрошенных заявили, что при Трампе они могут ожидать несправедливого или частично несправедливого мирного соглашения,

Эти опасения усилились на Украине после того, как администрация Трампа отказалась от некоторых из самых сильных инструментов воздействия на Россию в самом начале переговоров.

«У меня тоже были вопросы по поводу беспристрастности и справедливости… Мы видим, как президент Трамп и другие члены правительства США регулярно и публично идут на уступки. Обычно так не поступают в процессе, предшествующем переговорам. Это огромная разница с тем, что мы слышали от российской стороны», — сказал глава Женевского центра политики безопасности и бывший генеральный директор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.

Критики утверждают, что американская команда переговорщиков не может сравниться с закаленными бывшими советскими чиновниками, имеющими десятилетия опыта ведения переговоров и знающими Украину.

В американской команде нет опытных экспертов по России, говорит признанный в РФ иноагентом директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев, а главный представитель Трампа по России, Уиткофф, является застройщиком и другом президента.

«Для русских это очень легкая команда, и они определенно наматывают круги вокруг своих американских коллег. На данный момент я думаю, что они довольно успешны», — говорит Габуев. То, что Россия убедила администрацию Трампа работать над улучшением связей параллельно с мирными переговорами — а не в виде условия прогресса в достижении мира — было «большой победой российской дипломатии».

Этот аргумент в статье предскавляется крайне слабым и манипулятивным. Интересно, где в российской делегации авторы углядели “матерых волков советской закалки” – ни упомянутый в тексте Дмитриев, ни экс-сотрудник ФСБ Беседа, ни мидовские чиновники таковыми не являются просто по факту дат своего рождения – Прим. ПН).

Несмотря на то, что в минувшие выходные Трамп выразил гнев в адрес Путина, его администрация продолжает предлагать ему важные уступки, утверждает газета.

В среду Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и близкий союзник Путина, стал самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Вашингтон с момента начала конфликта. Он провел непубличные переговоры с Уиткоффом, несмотря на то, что находится под американскими санкциями.

«Русские ожидают, что Трамп может стать подарком для российских внешнеполитических целей», — говорит Габуев, включая «разрушение трансатлантического единства, которое было целью российской внешней политики на протяжении многих лет, если не веков».

В целом данный текст The Washington Post стоит рассматривать, как продолжение попыток антитрамповской американской медийки манипулировать повесткой новой администрации Белого дома, направляя ее в нужную глобалистам сторону и выстраивая “правильные” с их точки зрения акценты.