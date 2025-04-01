«Американцам придётся платить!» – фон дер Ляйен заговорила с Трампом «с позиции силы»
У Евросоюза достаточно экономической мощи, чтобы говорить с Америкой «с позиции силы» – и диктовать условия Дональду Трампу.
Об этом на выступлении в Европарламенте заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США повышает пошлины на импорт на 25%, а именно на автомобильные детали, сталь, алюминий, а также на фармацевтическую продукцию и изделия из дерева.
Завтра мы ожидаем нового объявления о так называемых взаимных пошлинах, которые практически немедленно коснутся почти всех товаров и почти всех стран. Это имеет серьезные последствия для торговли.
Мы знаем, что существует много проблем, но простое введение фиксированных тарифов ухудшает ситуацию, а не улучшает ее. Тарифы – это налоги, которые в конечном итоге платят потребители, люди, американцы за свои продукты питания и лекарства.
Это только увеличит инфляцию. Американским фабрикам придётся платить больше за комплектующие из Европы. Это будет стоить рабочих мест, и это создаст бюрократического монстра, который должен будет решать все таможенные вопросы. И это никому не поможет, ни в США, ни в Европе», – вещала сторонница самых жестких санкций против неугодных стран.
Она подчеркнула, что США также экономически зависимы от Евросоюза, поэтому Трампу придётся учитывать пожелания своих союзников.
«Какова сейчас наша стратегия? Она состоит из трех частей. Во-первых, мы всегда открыты для переговоров, но с позиции силы. У Европы на руках много карт, от торговли до технологий и размеров наших рынков. Мы также готовы принять решительные контрмеры, если это необходимо, у нас есть инструменты.
Во-вторых, мы будем расширять наши торговые отношения с другими партнёрами. Потому что мы не только крупнейший рынок в мире, но и надёжный, и мы выполняем свои обязательства», – трепалась Урсула.
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