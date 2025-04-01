«Американцам придётся платить!» – фон дер Ляйен заговорила с Трампом «с позиции силы»

У Евросоюза достаточно экономической мощи, чтобы говорить с Америкой «с позиции силы» – и диктовать условия Дональду Трампу.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США повышает пошлины на импорт на 25%, а именно на автомобильные детали, сталь, алюминий, а также на фармацевтическую продукцию и изделия из дерева.

Завтра мы ожидаем нового объявления о так называемых взаимных пошлинах, которые практически немедленно коснутся почти всех товаров и почти всех стран. Это имеет серьезные последствия для торговли.

Мы знаем, что существует много проблем, но простое введение фиксированных тарифов ухудшает ситуацию, а не улучшает ее. Тарифы – это налоги, которые в конечном итоге платят потребители, люди, американцы за свои продукты питания и лекарства.

Это только увеличит инфляцию. Американским фабрикам придётся платить больше за комплектующие из Европы. Это будет стоить рабочих мест, и это создаст бюрократического монстра, который должен будет решать все таможенные вопросы. И это никому не поможет, ни в США, ни в Европе», – вещала сторонница самых жестких санкций против неугодных стран.