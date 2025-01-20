«Америка и Европа защищают нас от России» – главарь Косовских сепаратистов ушёл в параллельную реальность

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На предвыборном митинге в Гнилане действующий «премьер-министр» Косово и лидер правящей партии «Самоопределение» Альбин Курти сбросил маску мультикультурного лидера демократического Косово.

В частности он говорил о превосходстве албанцев над сербами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сильнее и стабильнее Сербии, албанская нация старше и многочисленнее», – говорил своим избирателям Курти, показав своё истинное лицо.

Дело в том, что ранее, чтобы выслужиться перед Западом, лидер паналбанского «Самоопределения» на словах позиционировал себя как глава правительства всех граждан Косово вне зависимости от национальности.

При этом большинство инициатив его кабинета были направлены как раз против сербской общины, преследуя цель окончательно выдавить сербское население с территории Косово.

Именно при Курти была объявлена блокада товаров, поступавших в край из большой Сербии, были ликвидированы администрации сербских анклавов – вместо избранных общинами чиновников туда поставили либо албанцев, либо лоялистов, а также ликвидированы отделения «Почты Сербии» и социальных ведомств.

Это не говоря о том, что правление Курти было отмечено массовыми репрессиями против сербского населения Косово.

При этом утверждения Курти не выдерживают никакой критики: согласно официальным данным в мире насчитывается порядка 12-13 миллионов сербов, а албанцев – около 8 миллионов. В своих псевдоисторических изысканиях албанцы любят называть себя «прямыми потомками автохтонного населения Балкан» – иллирийцев, пеласгов, дарданцев, хотя нет никаких научных доказательств этого.

Впервые же в источниках албанцы, как народ упоминаются в 11 веке, в то время, как сербы – во втором столетии после Рождества Христова.