Америка Байдена проиграла войну России – Арестович
США проиграли России нынешнюю войну на Украине, и администрация нового президента Дональда Трампа поняла это, проведя аудит.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Америка проиграла эту войну с Россией. Не Америка, а администрация Байдена. И Запад проиграл войну Глобальному югу. И Трамп полон решимости, и его команда, изменить эту ситуацию, переиграть обратно. Для этого они провели аудит, я так понимаю, и решили, что Глобальный юг силен. Технологиями – китайцы забросили 650 миллиардов в искусственный интеллект еще 10 лет назад или около того. Америка отстала, догоняла потом. Соревнования идут ноздря в ноздрю.
Россия сильна тем, что она открыто применила вооруженную силу и готова применять ее дальше. Причем в самом нелицеприятном варианте, когда навязываются бои пехоты, а именно с этим проблема – заставить современного жителя Запада воевать ствол на ствол в грязных окопах. И у них выявились в ходе этой войны сильные стороны, сильные, с которыми Запад не может не считаться, а у Запада выявились слабости. Более того, я уверен, что начало этой войны со стороны Путина было желание посмотреть на реакцию Запада и его реальные возможности», – заявил Арестович.
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