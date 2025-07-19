Алиев хочет занять европейский рынок газа, откуда вытесняют Россию
На фоне многочисленных санкций против поставок из России, азербайджанский президент Ильхам Алиев предложил ЕС вкладываться в новые маршруты поставок газа из его страны в Западную Европу.
Об этом Алиев сказал сегодня, отвечая на вопрос западного журналиста на медиа-форуме в Карабахе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы знаем, что Европе нужно больше газа из Азербайджана», – сказал Алиев, добавив, что уже сейчас половина экспорта Баку приходится на ЕС.
Он призвал Запад вкладываться в строительство новых маршрутов поставок.
Алиев отметил, что партнерству с Баку и ЕС благоприятствует «диверсифицированная внешняя политика» Азербайджан, а также стабильность, которая якобы наступила в регионе после занятия Карабаха азербайджанской армией.
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