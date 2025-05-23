Албанцы-оккупанты отобрали библиотеку у жителей самого крупного сербского анклава Косово

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Сотрудники так называемой «косовской полиции» самовольно заняли здание библиотеки «Вук Караджич» в самом крупном сербском анклаве Косово – Северной Митровице.

Сепаратисты намерены присвоить себе культурный объект, очистив его от сербского культурного наследия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министерство культуры Сербии выступило с заявлением, в котором «решительно осудило варварский акт захвата Приштиной городской библиотеки «Вук Караджич» в Северной Митровице и продолжающуюся узурпацию сербского наследия путем захвата сербских учреждений с целью стирания сербской идентичности в этой части территории Сербии».

«Неслучайно нацисты начали бомбардировки Белграда с уничтожения Национальной библиотеки Сербии, так же как фабрикация «косовской нации» подразумевает уничтожение многовековых памятников культуры и попытку захвата учреждений культуры как свидетелей и хранителей правды об истории Косово и Метохии», — отмечают в Министерстве культуры.

В тексте говорится что, как и во всех предыдущих исторических эпизодах, срежиссированных теми, кто сжигал и запрещал книги, факт остается фактом: Косово не станет государством посредством насилия, захвата территории и преследования сербов, а культурное наследие не может быть создано посредством узурпации чужой культуры.

Пока же сепаратистские власти опечатали библиотеку и фонд из 40 000 сербских книг остаётся там.

«Они сказали мне позвонить и сказать, когда я смогу забрать книги. Я сделаю это на следующей неделе», – рассказал директор библиотеки Никола Элезович порталу KoSSev.

Заявлено, что здание библиотеки перешло в собственность «Косовского агентства приватизации».

Библиотека, названная в честь сербского лингвиста и фольклориста, иностранного члена-корреспондента Санкт-Петербургской Академии наук Вука Караджича, с 2022 года располагалась на улице Ослободженя.

В 2022 году глава Канцелярии по Косово и Метохии и правительстве Сербии Петар Петкович торжественно открыл здание, а несколько месяцев спустя тогдашний премьер-министр Сербии Анна Брнабич – мультимедийный центр вместе культурными учреждениями: городской библиотекой, музеем и культурным центром.

Однако уже в конце 2024 года, то есть в начале 2025 года, эти заведения были закрыты албанскими сепаратистскими властями.