«Активнее надо быть!» – британский лорд требует вторжения в Галичину

НАТО должна разместить свою ПВО на Западной Украине.

Об этом почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона сэр Лоуренс Фридман заявил на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Россия действительно ведет какую-то деятельность в странах Балтии и Польше в воздушном пространстве с помощью своих беспилотников и самолетов, это повод задуматься о противовоздушной обороне. И если вы собираетесь ее укреплять, то не стоит ограничиваться только границей.

Имеет смысл разместить ее на некотором расстоянии вглубь страны. И почему бы не включить в это Западную Украину. Нам нужно активней противостоять России. Мы слишком пассивны в этом вопросе», – сказал Фридман.