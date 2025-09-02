«Ахметов хочет проредить ряды»: В Павлограде могилизируют шахтёров ДТЭК

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По мере приближения российских войск в Павлограде было принято решение с помощью ТЦК избавиться от части персонала на принадлежащих олигарху Ринату Ахметову шахтах.

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как только начали понимать, что идёт сюда враг, под угрозой предприятия ДТЭК, на наших павлоградских шахтах начали быстро делать перекомиссию в ТЦК. Тот, кто работает на шахте, имеет бронь. Если не проходишь перекомиссию, бронь слетает, и тебя забирают. Понятно, Ахметов хочет призвать больше человек – немного хочет проредить свои [ряды]. ТЦК работает два или три дня в неделю, тем более, все эти тревоги и т.д., но у шахтёра есть конкретное время, когда он должен пройти комиссию. Если не проходит, то слетает бронь и, понятно, идёт в пехоту ВСУ. Как этим пользуется военкомат. Они присылают повестку на начальника на конкретного человека, который на предприятии работает. Они ему закрывают «лампу» или не закрывают «лампу», как-то так это называется, то есть он не выходит на работу. Его вызывают в ТЦК, он приходит, ему говорят – ты уже по срокам не успеваешь. И чтобы или дело «потерялось», или что-то ещё, это стоит у них от 700 долл.», – рассказал Чёрный.