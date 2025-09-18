Акции «голубей» в кремлевских башнях стремительно опустились – укро-политтехнолог
Отставка замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака показывает, что Москва не собирается отказываться от своего ультиматума Украине.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он говорит, что Козак выступал за сворачивание СВО, отмечая, что его отставка представляет собой «формализацию того, что случилось давно».
«Акции голубей в кремлёвских башнях, ну… стремительно опустились до критических отметок. Пока явно доминируют ястребы, партия войны. Это означает то, что достичь чего-то иного невозможно, пока Россия заряжена на ультиматум, который мы услышали в июле 2024 года на коллегии российского МИДа, который всем уже хорошо известен. Это требования если и не о полной и безоговорочный, но капитуляции Украины, на которую пока ни президент, ни общество ещё не созрели», – считает эксперт.
По его словам, украинцам не стоит надеяться, что существующие в российском истеблишменте процессы ослабят РФ.
«Пресловутая борьба башен Кремля была всегда, она продолжается там. И время от времени это выплёскивается. Посмотрите, как Соловьёв выясняет отношения с Z-блогерами, собирающими деньги на войну. Но к нам это не имеет никакого отношения. Равно и расчёты на то, что в России произойдёт какая-то смута, политический переворот, как мечтали в 22-м году. Пока перспектив такого сценария не вижу от слова совсем», – резюмировал Золотарев.
