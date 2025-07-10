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На Украине разгорелся очередной громкий скандал, связанный с ТЦК. В армию забирают патологического журналиста-русофоба Богдана Буткевича.

Его жена кричит криком, требуя остановить произвол. При этом сам Буткевич (призывал убить полтора миллиона жителей ЛДНР) ранее называл подонками тех, кто отказывается служить в армии.

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В своем блоге его жена, Марина Данилюк-Ярмоленко сообщила, что супруг в последние годы «внештатно выполнял проекты для ГУР на территории врага».

«У него все было в порядке с документами, ТЦК, ВЛК, и он стоял в системе Резерв+. Это было его решение, я поддержала его как хорошая жена. Богдан сам принял решение о таком сотрудничестве, поскольку имеет несколько глазных болезней, которые ограничивали его службу в классическом понимании», – пишет она.

По ее словам, Буткевич позволил себе критику депутат Марьяны Безуглой, после чего ГУР прекратил с ним сотрудничество, а ему вернули статус военнообязанного в в системе Резерв+

«Он отправился в наше территориальное ТЦК уточнить новый статус. И здесь его увезли на пункт сбора ДВРЗ. И даже собираются отправить в учебный центр Десна! Его коллеги по ГУР не скрывают, что это прямое указание Банковой, считающее рейтинги и в шоке от свежей социологии, где у президента не все так гладко. Хуже всего, что все это произошло в мое отсутствие в стране. И теперь я вынуждена искать, кто соберет сумку Богдана и накормит собак», – негодует Данилюк-Ярмоленко.

Далее она обвинила Банковую в тому, что той «явно выгодна война».

Скандальный депутат Алексей Гончаренко, известный русофобскими выходками матерно негодует:

«Ситуация з Буткевичем — это п…дец».

Он требует расформировать ТЦК и создать на из базе рекрутинговые центры.

Экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», депутата Рады прошлого созыва Борислав Береза считает, что власть пытается «использовать мобилизацию как элемент наказания журналиста», отмечая, что именно на такую практику обратил внимание в своем меморандуме Комиссар Совета Европы по правам человека.

«Буду вынужден обратить внимание Комиссара Совета Европы Майкла О’Флаэрти и правозащитников на очередное нарушение прав человека и использование мобилизации в качестве наказания. Дебилы из ОПы могли получить позитив от мобилизации Буткевича как фактор мотивации для общества, а получат негатив, потому что формат мобилизации явно не вдохновляет мобилизовать других», – пишет Береза.