Аферисты едва не угробили 30 тысяч российских солдат

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Десяткам тысяч российских бойцов грозила гибель на поле боя из-за аферы, компании, которая занимается изготовлением бронежилетов.

По этому вопиющему факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«10 ноября 2022 года замминистра обороны Алексей Криворучко, курирующий исполнение гособоронзаказа, подписал с гендиректором и учредителем ООО «ГК «Пикет» Андреем Есиповым контракт на поставку 30 тыс. бронежилетов за 2 млрд 400 млн руб. и такого же количества касок — всего на 4 млрд. Для выполнения заказа «Пикет» из строительной компании срочно переименовался в группу компаний и начал искать поставщиков. Со шлемами особых проблем не возникло, а вот быстро изготовить столь большое количество бронежилетов никто, даже китайские компании, не смог», – пишет «Коммерсант».

После этого руководители компании организовали закупку тканевых изделий (чехлов с карманами под бронепластины) различных расцветок в виде маек и безрукавок, а также бронеплит, которые не соответствовали сертификатам качества, а после этого начали производство бронежилетов.

«Изготовленные таким образом 30 тыс. бронежилетов, по данным следствия, не соответствовали условиям контракта с Минобороны хотя бы потому, что не были укомплектованы противоосколочными модулями с вентиляционно-амортизационными элементами, однако участников аферы это обстоятельство не остановило», – отмечается в статье.

Из переписки одной из обвиняемой следовало, что она вообще не видит смысла устанавливать кевлар в бронежилет, а когда объяснили, что обязательный элемент, который нужен для защиты от осколков, она этот аргумент не приняла.

Есть еще одна вопиющая деталь. Образцы жилетов и бронешлемов отправили на испытание в АО «ЦНИИточмаш». Там в изделия только стреляли, не проверяя их противоосколочную защиту, которая попросту отсутствовала.

К счастью, большая часть всего этого снаряжения в действующую армию не попала.

Кроме того, еще несколько человек подозреваются в даче взяток чиновникам Минобороны за прием не соответствующей условиям контракта продукции.