Администрация Трампа принуждает Украину выполнить юридические требования Путина – Джонсон

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На переговорах с Украиной администрация президента США Дональда Трампа будет побуждать ее согласиться с требованиями, озвученными президентом России Владимиром Путиным летом прошлого года.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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