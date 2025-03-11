Администрация Трампа принуждает Украину выполнить юридические требования Путина – Джонсон
На переговорах с Украиной администрация президента США Дональда Трампа будет побуждать ее согласиться с требованиями, озвученными президентом России Владимиром Путиным летом прошлого года.
Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия не собирается соглашаться на прекращение огня, кроме как на условиях, которые Владимир Путин изложил в июне 2024 года. Он очень ясно выразился. Во-первых, украинцы должны уйти с российской территории, которая включает Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Украина должна уйти оттуда. В Украине должны быть проведены новые выборы, потому что Зеленский — незаконный президент.
Он занимает свой пост в нарушение Конституции Украины. И хотите верьте, хотите нет, но Владимир Путин — юрист, и он сторонник этой части. Ну вы знаете, эти два пункта являются ключевыми, и они должны быть выполнены, прежде чем можно будет говорить о прекращении огня. И знаете, я думаю, что администрация Трампа делает все возможное, чтобы заставить Украину пойти на этот путь», – заявил Джонсон.
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