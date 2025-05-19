«А нас за що?»: в Одессе избили и задержали декоммунизаторов

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Волна актов вандализма со стороны нацистов усилилась с началом месяца. Приятно им плюнуть одесситам в лицо под специальные даты — и в «мир, труд, май», и в страшное не отомщенное 2 мая, и в День Победы. Апогея же скотство достигло в последние дни, когда хунвейбины из зондеркоманды «Деколонизация. Украина» скопом снесли мемориальные доски в честь Пушкина, лейтенанта Шмидта, Героя Советского Союза Медведева и разведчика Гефта.

А вот когда они пришли выкорчевывать ломами доску Героям-пограничникам, их впервые… задержала полиция. Перед чем нацистов еще и отмудохали местные жители.

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Сначала в Сеть попало видео, на котором к варварам подошел мужчина и поинтересовался: «На каком основании?», за что тут же, вместе с 10-летней внучкой, был залит из газового баллончика.

Правда, и повредить доску до конца хунвейбинам не удалось. Но ничего — на следующий день они вернулись и доделали начатое. И тогда уже разгневанные жители — безоружные и без баллончиков, с палками и рамами от окон — выбежали из домов, задержали уродов и вызвали полицию. Из видео скандала стало ясно, что баллончик нацисты применяли еще не раз, распыляя его и во взрослых, и в детей.

Вот что с пылу с жару заявил сооснователь «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков, обращаясь к полицейским:

«Задержание наших активистов за деколонизацию это очень и очень плохая для вас идея. Вы должны задержать тех людей, которые начали бросаться с кулаками на активистов, а не за самооборону».

Вот, собственно, версия уродов:

«Часть неравнодушных активистов прибыла для демонтажа мемориальной таблички с запрещенной символикой. На месте проходила дискуссия. Однако практически сразу группа молодых и не очень людей в каком-то опьянении набросилась на них с кулаками… Местные [неместный имеет в виду одесситов] сориентировались и вбросили историю о том, что якобы активисты начали задувать всех газом и только после этого толпа стала их избивать, что с их слов было «по справедливости», при прибытии на место полиция сразу сосредоточилась именно на этой версии», — возмущен нацистский адвокат, извечный защитник недобитых ганулов Артем Карташов.

Также он пригрозил:

«Нападающих не только не задержали, но и не искали… Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины, не перепутайте, просим без сантиментов к ватному агрессивному быдлу».

А вот что заявила толстая деколонизаторша с видео — к слову, первая доставшая и применившая баллон — скрывающая имя, но называющая себя Волошкой (васильком):

«Мы вступили в неравный бой с ватным быдлом, которое толпой бросилось пробивать головы, душить и пытаться, по сути, убить нас, людей, которые хотят видеть город наполненный украинскими смыслами, без оккупационных символов. Одесской полиции поздравления. Вы будете откровенными предателями, если виновные не понесут наказание. А если хотите открывать дело на меня за самооборону, пожалуйста, я готова повоевать и с ватной правоохранительной системой».

Не прошла мимо конфликта и мовная ведьма (местная Фарион) Катерина Мусиенко:

«Один из пострадавших ребят — с множественными синяками и ссадинами, рассечением головы, у второго — украли IPhone. И при всех этих обстоятельствах полиция, приехав на вызов о нападении, имела больше вопросов о демонтаже советской символики, а не за избиение и кражу. Очень надеемся, что полиция Одесщины в сотрудничестве с СБУ выяснят и справедливо накажут эту ДРГ, которая с ломами напала на безоружных активистов».

Вся кодла написала заявления в СБУ, а также назвала одесситов «недолюдьми», «ворами», «алкоголиками», «солевыми наркоманами» (и деда с внучкой), и в лучших традициях дохлого Ганула выложила в Интернет их фото и данные.

Версия же полиции появилась одной из последних, причем в духе «как бы чего не вышло»:

«… в первый день один гражданин помешал сорвать табличку активистам, в результате чего они применили к нему газовый баллончик. Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало. Уже на следующий вечер поступило сообщение о конфликте группы лиц по этому же адресу, который завершился потасовкой, демонтажем памятной доски и исчезновением мобильного телефона одного из участников инцидента. По заявлениям двух представителей общественной организации полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье «Легкие телесные повреждения» и «Кража». Также правоохранители составили протокол в отношении женщины, повредившей табличку, за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов…».

И ни слова — о распылении в детей газа. Задержанных нацистов тоже сразу отпустили. В оккупации, как в оккупации.