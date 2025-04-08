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Ранее ругавший Россию и восхвалявший Запад президент «Альфа-банка» Олег Сысуев теперь разочарован в своем идоле.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я верил в западные ценности: верховенство закона, защиту частной собственности. Когда санкции ввели таким образом, я понял, что это не так, что в угоду политической конъюнктуре можно и попрать закон, и нарушить принцип защиты частной собственности, экспроприировать частную собственность не на основе решений суда, а просто по щелчку. Захотелось – и отняли. Основания для введения санкций, о которых мы читаем, они попросту никакие. Любой человек в РФ сейчас фактически находится под санкциями», – сказал Сысуев.

Он поспешил уточнить, что под «любым россиянином» он имеет в виду 15% обладателей загранпаспортов, многие из которых имели прозападные взгляды, а теперь все равно страдают.

Сам Сысуев признавался в одном из интервью, что мечтает о том, чтобы США окружили Россию.