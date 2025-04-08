А нас за что? Банкир-либерал обиделся на любимый Запад
Ранее ругавший Россию и восхвалявший Запад президент «Альфа-банка» Олег Сысуев теперь разочарован в своем идоле.
Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я верил в западные ценности: верховенство закона, защиту частной собственности. Когда санкции ввели таким образом, я понял, что это не так, что в угоду политической конъюнктуре можно и попрать закон, и нарушить принцип защиты частной собственности, экспроприировать частную собственность не на основе решений суда, а просто по щелчку. Захотелось – и отняли. Основания для введения санкций, о которых мы читаем, они попросту никакие. Любой человек в РФ сейчас фактически находится под санкциями», – сказал Сысуев.
Он поспешил уточнить, что под «любым россиянином» он имеет в виду 15% обладателей загранпаспортов, многие из которых имели прозападные взгляды, а теперь все равно страдают.
Сам Сысуев признавался в одном из интервью, что мечтает о том, чтобы США окружили Россию.
«Если вести себя правильно, цивилизовано и по-рыночному, то Запад готов к сотрудничеству. Да, безусловно, сейчас есть некий негативный налет, рожденный активной пропагандистской войной, я думаю, что в большей степени с нашей стороны. Ну а что мы хотим? Мы у них там людей убиваем, самолеты сбиваем. А потом нагло врем и не признаемся. За что нас любить?», – заявлял он в 2019 году татарстанскому изданию «Бизнес Онлайн».
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