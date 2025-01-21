90 дней без денег от США, Куба снова «террорист», и кнопка для заказа диетической колы: о чем первые указы Трампа

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Как и ожидалось, вступивший в должность президента США Дональд Трамп сразу же после церемонии запустил конфейер по штамповке указов. Как сообщает Associated Press, одним из первых указов Трампа стала приостановка американской помощи другим странам на 90 дней. В это число входит и Украина.

Как пишет агентство, Трамп пояснил, что за время приостановки будет проведена проверка, цель которой установить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. В перспективе Киеву это не судит ничего хорошего, так как ожидаемо вскроются коррупцонные махинации с полученной ранее помощью.

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Трамп также заявил, что поручит создать систему противоракетной защиты «Железный купол» для обороны США. А для развития масштабных проектов в сфере искусственного интеллекта он готов задействовать чрезвычайные полномочия.

Первыми документами стали указы о кадровых назначениях в администрации, включая уровень кабинета министров. Тут сюрпризов нет – при должностях все те, кого уже успели обсудить за последние месяцы.

Также был подписан указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату. С этими организациями Трамп конфликтовал еще во время своего первого срока.

Трамп отменил 78 указов, принятых в ходе президентства Байдена (в том числе вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, так что кубинцы не успели насладиться свободой от американской удавки.

Еще один трамповский указ ограничивает получение гражданства США по праву рождения. Теперь это право не распространяется на детей мигрантов.

А еще Трамп наделил наркокартели статусом террористических организаций, помиловал около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021, все-таки распорядился ( и это не щутка!) начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский, ввел, как и обещал, режим чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов.

Кроме того, Байден не зря волновался и амнистировал членов своей семьи – одним из первых своих указов Трамп привлек к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за «незаконное раскрытие чувствительной информации».

Также Трамп «помиловал» TikTok, издав исполнительный указ, предполагающий владение американской компанией половиной этой китайской соцсети;

Среди других указов – директива, предписывающая восстановление свободу слова и «предотвращение государственной цензуры».

Ну и вишенка на торте. Как пишет газета The Wall Street Journal, Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы,

Рабочий стол Трампа был оснащен таким устройством во время его первого президентского срока. Однако занимавший пост главы государства с 2021 по 2025 год Байден распорядился убрать кнопку.

По информации газеты, над камином в Овальном кабинете с возвращением Трампа появились новые серебряные фигурки орлов, а на столе рядом вновь поставили бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Изваяние находилось там и в первый президентский срок Трампа, но Байден решил убрать его из кабинета.

Как и четыре года назад, над камином висит портрет первого президента США Джорджа Вашингтона, а по бокам размещены портреты первого министра финансов страны Александра Гамильтона и третьего американского лидера Томаса Джефферсона.

В общем, в американскую политику вернулись старые декорации. Как это повлияет на содержание – посмотрим.