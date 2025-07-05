«Кошка родила котят – это Путин виноват»: СБУ показала обвиняемого в подрыве авто с ВСУшником в Одессе

Павел Бадаев.  
05.07.2025 22:21
  (Мск) , Одесса
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Дзен, Одесса, Происшествия, Украина


СБУ отрапортовала о задержании обвиняемого в взрыве в Одессе авто с ВСУшником:

«Приспешником врага оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья. Его завербовали через телеграм-каналы. Как установило расследование, по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль».

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СБУ отрапортовала о задержании обвиняемого в взрыве в Одессе авто с ВСУшником: «Приспешником врага...

Также гестаповцы уточнили, что для обеспечения видеотрансляции взрыва в режиме онлайн, диверсант установил телефон с удаленным доступом «для врага» напротив спланированного места теракта. Напомним, что соседи пострадавшего (неизвестно, выживет ли), успели раструбить местным пабликам, что тот — действующий военный.

Однако вот что заявили в СБУ:

«В результате взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжкие телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находилось СВУ, полностью уничтожено».

Силовики опубликовали видео с подобием то ли признания, то ли допроса (спектакля?) задержанного прямо в салоне полицейской машины:

 — Пять дней назад написал мне человек в Телеграм.

— Какое задание было?

— Поехать на адрес, установить телефон и положить под машину сумку.

— Деньги заплатили?

— Нет.

— Раскаиваешься?

Согласительное мотание головой.

Из видео, собственно, не понятно ничего — да, «сумочная» история широко практикуется в городе и области — люди оставляют пакеты или сумки возле назначенных целей, а взрывные устройства в них срабатывают дистанционно. Однако про «российские спецслужбы» задержанный не говорит. А может, это свои же чувака заказали, а дальше по накатанной — «кошка родила котят — это Путин виноват». И так все на свете списывается на «теракты ФСБ».

Также, повторюсь, и в СБУ, и в прокуратуре с полицией упорно молчат о том, что жертва теракта — ВСУшник.

Больше того — по информации тг-канала «Одесский партизан», был взорван сотрудник Киевского ТЦК лейтенант А. И. Чаплий.

«Террорист», к слову, перед задержанием спокойно сидел на вокзале, ожидая отбытия в родное Запорожье. В общем, интересная история. Правдивая. Как из сборника «Сто первое покушение на Стерненко». Хотя за минус одного людолова — по-любому респект.

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