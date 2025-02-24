Россия больше не изгой, а партнёр США

Анатолий Лапин.  
24.02.2025 12:23
  (Мск) , Россия больше не изгой, а партнёр США - либеральный военный экспертКиев
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Дзен, Политика, Россия, США


Главный вывод, который пока можно сделать из новой геополитической обстановки – это то, что Россия вышла из западной изоляции.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главный вывод, который пока можно сделать из новой геополитической обстановки – это то, что...

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«На самом деле российская сторона попыталась американцев заинтересовать какими-то вещами. Там Северный морской путь, разработка нефти и так далее – все это накидали для осмысления. Но самое главное в результате является именно тем, что прорвана блокада. Что вот это вот «Россия-изгой», политика, к которой прибегала совместно с Европой администрация Байдена, уже отходит на второй план.

Россия — партнер по переговорам. И главное, что Трамп решился вместе со своими советниками по внешней политике на серьезные переговоры, Потому что, очевидно, по составу мы видим, что это не пиар, они готовятся к настоящей дипломатической битве, обе стороны», – заявил Ширяев.

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