Россия больше не изгой, а партнёр США

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Главный вывод, который пока можно сделать из новой геополитической обстановки – это то, что Россия вышла из западной изоляции.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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