Россия больше не изгой, а партнёр США
Главный вывод, который пока можно сделать из новой геополитической обстановки – это то, что Россия вышла из западной изоляции.
Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле российская сторона попыталась американцев заинтересовать какими-то вещами. Там Северный морской путь, разработка нефти и так далее – все это накидали для осмысления. Но самое главное в результате является именно тем, что прорвана блокада. Что вот это вот «Россия-изгой», политика, к которой прибегала совместно с Европой администрация Байдена, уже отходит на второй план.
Россия — партнер по переговорам. И главное, что Трамп решился вместе со своими советниками по внешней политике на серьезные переговоры, Потому что, очевидно, по составу мы видим, что это не пиар, они готовятся к настоящей дипломатической битве, обе стороны», – заявил Ширяев.
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