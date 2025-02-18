600 вагнеровцев за полчаса могут захватить Вильнюс – Арестович

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После победы на Украине Россия может вплотную заняться восстановлением своих позиций в балтийском регионе.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что будет масштабная война, но активность в районе Балтии точно может быть. Российская армия продолжает совершенствоваться, усиливаться на данном направлении. Россияне никогда не допустят ситуацию, когда вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекрыло Финский залив и обнулило все результаты российской политики на Балтии за 300 лет, начиная с Петра I. Они никогда с этим не смирятся, и буду этому противодействовать», – сказал Арестович.