600 вагнеровцев за полчаса могут захватить Вильнюс – Арестович
После победы на Украине Россия может вплотную заняться восстановлением своих позиций в балтийском регионе.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не думаю, что будет масштабная война, но активность в районе Балтии точно может быть. Российская армия продолжает совершенствоваться, усиливаться на данном направлении.
Россияне никогда не допустят ситуацию, когда вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекрыло Финский залив и обнулило все результаты российской политики на Балтии за 300 лет, начиная с Петра I. Они никогда с этим не смирятся, и буду этому противодействовать», – сказал Арестович.
«Поэтому европейцы это знают, в частности Польша, и они к этому активно готовятся.
Один из базовых сценариев, который уже репетировался – прорывается толпа беженцев, тысяч двадцать человек. Гражданские люди, в полицейских не стреляют, просто проломили границу.
И там 600 вагнеровцев со спрятанным оружием. Они садятся по машинам, и до Вильнюса от границы 25 километров. Это они проедут за полчаса. 600 человек в беззащитном городе. Что НАТО будет делать, бомбить Вильнюс? А в Эстонии есть Нарва, на 90% русскоязычный город.
Это реальные угрозы, и не сказать, чтобы это так легко там всё отбивалось», – резюмировал он.
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