600 вагнеровцев за полчаса могут захватить Вильнюс – Арестович

Вадим Москаленко.  
18.02.2025 17:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Литва, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


После победы на Украине Россия может вплотную заняться восстановлением своих позиций в балтийском регионе.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После победы на Украине Россия может вплотную заняться восстановлением своих позиций в балтийском регионе....

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«Не думаю, что будет масштабная война, но активность в районе Балтии точно может быть. Российская армия продолжает совершенствоваться, усиливаться на данном направлении.

Россияне никогда не допустят ситуацию, когда вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекрыло Финский залив и обнулило все результаты российской политики на Балтии за 300 лет, начиная с Петра I. Они никогда с этим не смирятся, и буду этому противодействовать», – сказал Арестович.

«Поэтому европейцы это знают, в частности Польша, и они к этому активно готовятся.

Один из базовых сценариев, который уже репетировался – прорывается толпа беженцев, тысяч двадцать человек. Гражданские люди, в полицейских не стреляют, просто проломили границу.

И там 600 вагнеровцев со спрятанным оружием. Они садятся по машинам, и до Вильнюса от границы 25 километров. Это они проедут за полчаса. 600 человек в беззащитном городе. Что НАТО будет делать, бомбить Вильнюс? А в Эстонии есть Нарва, на 90% русскоязычный город.

Это реальные угрозы, и не сказать, чтобы это так легко там всё отбивалось», – резюмировал он.

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