250 тысяч солдат из КНДР могут помочь быстро закончить СВО

Максим Столяров.  
06.05.2025 20:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Сюжет дня


Корейцы оказались очень храбрыми и стойки бойцами, и расширение помощи КНДР могло бы помочь быстрее добиться целей СВО.

Об этом в эфире канала «День центр» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Корейцы оказались очень храбрыми и стойки бойцами, и расширение помощи КНДР могло бы помочь...

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«Была раскрыта информация об участии корейских военнослужащих в освобождении Курской области. Корейцы воевали очень хорошо. Это уже моя такая личная информация. Стойкие. Если получают ранение или находятся в госпитале, терпят боль – только легкий стон тогда, когда любой бы другой человек, нормальный, начал бы кричать от боли», – сказал эксперт.

«Поэтому я полагаю, что вот это совместное действие – это очень важный момент. И уже сейчас появилась информация, ну это пожелание, конечно, многих военных экспертов.

Если бы Северная Корея направила нам 200-250 тысяч военнослужащих, то Специальная военная операция закончилась бы достаточно быстро, и наши войска уже были бы не только в Киеве, а, может быть, уже и подходили ко Львову. Так что, в общем-то, это вот нашему противнику, соответственно, информация к размышлению», – резюмировал Кнутов.

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