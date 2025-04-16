10 лет со дня убийства Олеся Бузины. Люди верят в возмездие

10 лет назад, 16 апреля 2015 года, был убит писатель Олесь Бузина. Его застрелили в Киеве во дворе многоквартирного дома, где он жил. В тот же день об этом радостно сообщил «сайт-убийца» «Миротворец».

Вскоре практически 100%-но стали известны имена преступников. Накануне ими же был застрелен антифашист и глава Общевоинского союза Украины Олег Калашников. Это члены младонацистской банды С-14 Медведько, Полищук и ее главарь Карась. Найти их не представляло особого труда, поскольку нацисты бахвалились содеянным.

Стали заявлять о своей невиновности лишь тогда, когда под давлением международной общественности хунта изобразила видимость судебного разбирательства. В суд подавала мать Олеся. Подонки открыто глумились над ней, зная, что их отпустят «за недоказанностью».

Валентина Ивановна Бузина не дождалась справедливости – она скончалась 17 марта 2025 года. А мрази жируют и процветают, входят в разные общественные советы, получают государственные гранты.

Книги Олеся – «Вурдалак Тарас Шевченко», «Воскрешение Малороссии», «Союз плуга и трезуба: как придумали Украину» и др. – вызывали и вызывают у пещерных нацистов дичайшую ненависть. Историческая правда о том, как из неприглядного Кобзаря слепили идола, или о том, какими негодяями были «столпы» политического украинства, им что кость в горле. Посему неудивительно, что самого рейтингового писателя ни в какие рейтинги не включали, а в Союзе письменников рвали и метали по поводу его произведений. И что упоротые безумцы жаждали его смерти.

Олесь не любил революций и тяжело переживал события на «Евромайдане». Вот какими воспоминаниями поделился для «ПолитНавигатора» его товарищ, российский политолог Олег Бондаренко:

«В моей программе на радио Олесь буквально рыдал в прямом эфире, призывая одуматься своих соотечественников… А потом так получилось, что я отвозил его в последний раз на самолет из Москвы в Киев. За неделю до убийства. Он хотел писать книгу о предреволюционной Москве 1905 года. Просил меня показать какие-то дореволюционные, связанные с первой русской революцией места, Пресню. Но при этом страстно любил Киев и чувствовал настоящим русским украинцем, русским киевлянином. Гордился тем, что рядом с его домом на Лукьяновке русский пилот Нестеров впервые совершил знаменитую «мертвую петлю». Коллекционировал различные артефакты из периода Первой мировой войны. Зная его взгляды и его боязнь революций и гражданской войны, предполагаю, что он бы сильно переживал войну между Россией и Украиной. Между двумя очень близкими ему странами. Он был абсолютным гуманистом. И, наверное, за это его и убили. Потому что он не боялся говорить вслух то, что думает. И призывал всех к миру. За это поплатился жизнью…».

Олесь погиб на пасхальной неделе. Известный московский проповедник Димитрий Смирнов был потрясен:

«Для меня лично эта Пасха останется в памяти окрашенной его мученичеством», – сказал он тогда.

И на отпевании, и на похоронах собралась масса людей. Во время погребения на киевском Берковецком кладбище среди народа шастали типы в черных очках, снимавшие всех подряд. Такие же типы торчали по периметру на возвышениях, крутили головами, «фоткали» и ухмылялись. Накануне в нацистских соцсетях звучали угрозы тем, кто посмеет прийти на прощание. Но людей все равно пришло очень много.